Москва, , 21:38 — REGNUM Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин встретился с новым послом США Джоном Салливаном. Об этом он сообщил 6 февраля в своём микроблоге в Twitter.

«Новый посол США Джон Салливан посетил Счётную палату. Обменялись информацией о сотрудничестве наших стран и работе Счётной палаты в качестве председателя ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля — ИА REGNUM)», — написал Кудрин.

Он также сообщил, что в ходе встречи стороны «выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем».

«Посол играет в хоккей, это ему поможет в работе в России», — добавил глава Счётной палаты.

Напомним, ранее сегодня Джон Салливан также провёл встречу с министром энергетики России Александром Новаком, в ходе которой обсуждалось текущее состояние российско-американского сотрудничества в сфере энергетики.

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