Тегеран, , 08:13 — REGNUM 6 февраля исполнительный директор Арасской свободной торгово-промышленной зоны Мохсен Нариман заявил, что экспорт продукции из свободной зоны вырос в 2,6 раза за последние 10 месяцев. Об этом сообщило новостное агентство MehrNews.

Далее директор сообщил, что с 21 марта по 1 января из свободной торгово-промышленной зоны Арас было экспортировано продукции на сумму 720 млн долл. США. Стоимость продукции, экспортированной из Арасской Свободной Торгово-промышленной зоны в прошлом году, была оценена в 200 млн долл. США.

В своём выступлении председатель совета директоров отметил 16-процентный прирост инвестиций. «Инвестиции в современном мире играют весьма важную роль, поэтому необходимо создавать благоприятный климат для инвесторов», — заявил исполнительный директор.

Свободная торгово-промышленная зона Арас площадью 51 000 га граничит с Азербайджанской Республикой, Арменией и Нахичеванской Автономной Республикой. Близость к таким государствам как Турция и Ирак создала благоприятные для свободной зоны экономические возможности.