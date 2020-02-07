Тегеран, , 08:35 — REGNUM По словам заместителя министра дорог Исламской республики Иран (ИРИ) Хейроллах Хадеми, в стране во время празднования десятидневного праздника Фаджр будет открыта автомобильная дорога протяженностью 422 км, сообщает новостное агентство Mehr News 6 февраля.

Хадеми заявил, что планирование и подготовка к эксплуатации дорожных и шоссейных проектов начались ещё в начале текущего иранского года (начато 21 марта 2019 года). Часть из них будет реализована во время Фаджра, приуроченного к годовщине Исламской революции.

Замминистра также отметил, что транзитные коридоры в южных прибрежных районах страны протяженностью до 51 км, общенациональный коридор в западной части страны (40 км), а также Чабахар в направлении Бирджанда (48 км) являются многообещающими проектами, которые будут введены в эксплуатацию в ходе десятидневного празднования. Хадеми также выразил надежду, что к концу текущего иранского года будут реализованы все намеченные на этот год проекты.