Тегеран, , 08:06 — REGNUM Иранский министр нефти Бижан Намдар-Зангане в телевизионном интервью заявил, что страна начала обратный отсчет времени до запуска крупного завода по сбору и переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) cинвестициями в размере 3 млрд долл. США. Об этом 6 февраля сообщило иранское агентство MehrNews.

Кроме того, Бидболандский газоперерабатывающий завод, являющийся крупнейшим заводом по сбору и переработке ПНГ в Иране, будет запущен в начале следующего иранского календарного года, который наступит 21 марта 2020 г.

Кроме того, Зангане отметил, что проект станет огромным шагом вперёд как для юго-западной провинции Хузестан, так и для всего Ирана, а также будет способствовать развитию нефтехимической промышленности области Гечсаран (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед).

По словам чиновника, завод будет работать с газоперерабатывающей мощностью в 56 млн кубометров в сутки и производить 3,4 млн тонн нефтехимического сырья. Он также сообщил, что уже заключены две сделки с компаниями Petrochemical Industries и Maroon Petrochemical по сбору ПНГ на месторождении «Восточный Карун».

«Как только проекты будут реализованы, стоимость произведенных товаров превысит 2 млрд долл. США», — отметил министр.