Курск, , 21:29 — REGNUM В Курске из-за бедственного состояния могут ликвидировать трамвайный маршрут № 3. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

Разворотное кольцо на участке между улицей Ольховской и заводом «Волокно» капитально не ремонтировали с 1959 года. Пути находятся в аварийном состоянии: шпалы изношены на 90%, рельсы — на 70%. Движение там закрыли в 2018 году.

По словам курских чиновников, пассажиропоток на трамваях ежегодно снижается, и в 2018 году они перевезли всего 153 тысячи человек. Два трамвайных вагона, курсирующие по маршруту № 3, за смену перевозят около 150 человек. Маршрут назвали рентабельным всего на 28%.

Ремонт закрытого участка обойдётся городу в более чем 185 млн рублей, в то время как маршрут № 3 за год приносит не больше трёх миллионов рублей прибыли, половину из которых субсидирует бюджет.

Участок обещают обследовать ещё раз, а судьбу маршрута № 3 должны решить сами жители города на общественных слушаниях, дата которых ещё не определена.

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