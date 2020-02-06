Лондон, , 21:26 — REGNUM Нефть марки Brent не смогла вернуться к стартовой отметке торгов 6 февраля и снова опустилась ниже $55 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent подешевели на 31 цент (0,56%), до 54,97 за баррель. Марка движется к ранее установленному минимуму торгов в $54,26 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI, в то же время, находятся в плюсе на 14 центов (0,28%), на отметке $50,89 за баррель.

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