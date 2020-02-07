Тегеран, , 08:34 — REGNUM Заместитель министра нефтяной промышленности Исламской республики Иран (ИРИ) Хушанг Фалахатян заявил на пресс-конференции, что у страны уже есть потенциал для производства 3,7 миллиона баррелей сырой нефти в день. Об этом 6 февраля сообщило новостное агентство MehrNews.

Кроме того, по словам чиновника, 1,7 миллион баррелей уходит на внутренние потребности государства.

Таким образом, у Ирана открывается возможность экспортировать около 2 миллионов баррелей сырой нефти в день, что явно должно благоприятно отразиться на экономике государства.

Фалахатян подчеркнул, что основная цель жестоких санкций, введенных против Ирана его врагами, состоит в том, чтобы помешать ему вывозить излишки своей нефти, экспорт которой составляют значительную часть бюджета Исламской республики Иран. Он также отметил, что несмотря на существующие ограничения, иранская экономика продолжает крепнуть, а её потенциал лишь растёт.