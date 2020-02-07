Тегеран, , 08:19 — REGNUM По словам главы администрации президента Исламской республики Иран Махмуда Ваези, после вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) иранские бизнесмены получили больше возможностей торговли на региональных рынках, в том числе и в России, сообщило иранское агентство IRNA6 февраля.

Глава администрации президента выступил с речью на торговой встрече в северной иранской провинции Мазандеран, где сообщил, что после присоединения к соглашению о зоне свободной торговли ЕАЭС Иран может свободно пользоваться торговым обменом с соседними странами и государствами региона.

Говоря о сельскохозяйственном и туристическом потенциале провинции, Ваези отметил, что Мазандеран ввиду своего стратегического расположения способен расширить сотрудничество со странами ЕАЭС.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Иран уделяет особое внимание внешним экономическим связям, где особая роль отводится соседям страны. Касаясь мер, принимаемых врагами государства, Ваези заявил, что сопротивление иранского народа разочаровало все их планы, что свидетельствует о важности объединения усилий для преодоления трудностей.