Тегеран, , 08:21 — REGNUM 6 февраля на встрече министр промышленности, рудников и торговли Исламской республики Иран (ИРИ) Реза Рахмани объявил на встрече с лидером пятничной молитвы в городе Шахрэ-Корд, что страна заняла десятое место в мире по производству меди и стали. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам министра, в производстве этих двух продуктов Иран может установить новый рекорд, поскольку государству удалось обогнать такие страны как Франция и Италия. Цель была достигнута несмотря на несправедливые санкции врагов, которые уже год пытаются остановить процесс производства в Иране. Однако санкции привели лишь к созданию новых возможностей, отметил Рахмани.

Министр также отметил, что несмотря на определенные ограничения в отношении Ирана со стороны мирового сообщества, Иран все еще не утратил возможности устанавливать рекорды в производстве различных видов промышленной продукции.

Напомним, что 5 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп восстановил односторонние санкции в отношении Тегерана и ввел в отношении Исламской Республики Иран «самый высокий уровень» экономических санкций, включая ограничения по экспорту нефти.