Нью-Йорк, США, , 21:11 — REGNUM Фондовый рынок США проводит четвертые торги подряд в «зеленой зоне», все основные индексы поднялись в пределах 0,5−1,0% в ходе торговой сессии 6 февраля.

В настоящий момент промышленный индекс Dow Jones вырос на 112,50 пункта (0,38%), до 29 403,35 пункта и находится вблизи сессионного максимума.

«Потребительский» индекс S&P 500 вырос на 13,01 пункта (0,39%), до 3347,70 пункта. «Высокотехнологичный» Nasdaq поднялся на 65,67 пункта (0,69%), до 9574,35 пункта.

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