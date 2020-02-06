Москва, , 20:58 — REGNUM Минфин России уточнил результаты состоявшегося 5 февраля аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с неисполнением АО «Райффайзенбанк» поданных конкурентных заявок на 50 млн рублей. Соответствующее сообщение распространила 6 февраля пресс-служба ведомства.

Уточняется, что фактически размещённый по итогам аукциона объём выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 228 с погашением в апреле 2030 года составил не 53,871 млрд рублей, как было объявлено ранее, а 53,821 млрд рублей.

При этом, как отметили в Минфине, средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

«К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворённым Минфином заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО «Московская биржа», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Минфин России на безлимитных аукционах разместил два выпуска облигаций федерального займа с погашением в 2024 и 2030 годах на общую сумму 116 млрд рублей при совокупном спросе в 190 млрд рублей.

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