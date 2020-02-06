Минск, , 20:57 — REGNUM Перед тем как отправиться в Сочи на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по ситуации в белорусском топливно-энергетическом комплексе в условиях серьезных разногласий с Россией по поставкам энергоносителей. Об этом сообщает телеканал RT.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций…» — сказал Лукашенко в начале совещания.

От присутствовавших на совещании Лукашенко потребовал найти решение проблем экономики страны в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Российской Федерацией.

Напомним, что долгие годы Белоруссия закупала нефть исключительно в России и по льготным ценам. Для Минска это был хороший бизнес — оба белорусских нефтеперерабатывающих завода были обеспечены дешевым сырьем, потребности Белоруссии в топливе были полностью удовлетворены, а значительные излишки топлива Минск продавал за рубеж по рыночным ценам.

Однако в 2019 году активизировалась тема дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Минск не хотел ничего менять реально и надеялся на чисто декоративные мероприятия, но Москва жестко потребовала углубления интеграции и увязала с этим процессом предоставление льготных цен на энергоносители.

Сегодня Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным.