Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Министерство финансов США разрешило американской нефтяной компании Chevron продолжать вести бизнес в Венесуэле, 6 февраля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению самой Chevron, деятельность «разрешена в соответствии с Генеральной лицензией OFAC 8E».

Соединенные Штаты ввели запретительные санкции в отношении Венесуэлы и всех компаний, которые ведут дела с правительством страны, однако Chevron ещё ранее была дана «отсрочка» по санкциям.

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