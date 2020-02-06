Москва, , 20:36 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора и Минсельхоза России на встрече с представителями посольства Вьетнама 6 февраля обсудили возможность поставок российской индейки в республику. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Было сообщено о заинтересованности в экспорте из России индейки. Представители посольства отметили, что Вьетнам рассмотрит предложение о закупке такой продукции», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время российская сторона также ожидает от вьетнамских коллег предоставления требований к ввозу в страну куриных яиц, кормов и кормовых добавок, мясокостной муки, пуха, пера, желатина, коллагена животного происхождения и других видов продукции.

Кроме того, представители посольства Вьетнама в ходе встречи сообщили о потенциале увеличения закупок страной кукурузы и сои в России. На сегодняшний день Вьетнам закупает из-за рубежа порядка 11 млн тонн кукурузы и 2 млн тонн сои.

Напомним, в ноябре 2019 года российские производители начали поставлять свинину на вьетнамский рынок. Соответствующий ветеринарный сертификат был согласован и подписан Россельхознадзором и департаментом ветеринарии министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама.