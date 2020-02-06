Киев, , 20:02 — REGNUM Государственный бюджет Украины за январь 2020 г. получил 50,726 миллиарда гривен доходов, сообщила сегодня, 6 февраля, государственная казначейская служба Украины.

Согласно источнику, нынешняя сумма на 3,825 млрд гривен, или на 7%, ниже показателя за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что снижение доходов по сравнению с прошлогодним показателем обусловлено более низкими поступлениями от таможенной службы.

Казначейская служба уточняет, что по сравнению с плановым показателем, недобор доходов госбюджета Украины в январе составил 13,8 млрд гривен (или 21,5%).

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский Минфин уже сообщал, что доходы общего фонда госбюджета Украины в январе оказались на 25% ниже планового показателя на этот период.