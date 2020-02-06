Москва, , 19:55 — REGNUM Средний платёж по ипотеке уже стал выше стоимости аренды жилья, поэтому резкий рост стоимости жилой недвижимости вряд ли возможен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%, пишут «Известия». В основном, это связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков и уходом с рынка мелких игроков.

«Вряд ли цены на жилье за два года вырастут на 25%. В 2019 году недвижимость уже подорожала в среднем на 10% по стране, при этом в Москве и Санкт-Петербурге рост составил 12−15%, в регионах 5−7%. В наступившем 2020 году стоимость недвижимости может вырасти также примерно на 10%», — заявил Савченков.

По его словам, эта тенденция связана с увеличением затрат застройщиков на строительные материалы и услуги подрядчиков, а также с переходом отрасли на проектное финансирование через счета эскроу.

«Соответственно, растет средний размер ипотечного кредита. Снижение ставок по ипотеке в ушедшем году смогло поддержать спрос на новостройки. В 2020 году также будет оказана поддержка семьям выплатой материнского капитала», — отметил Савченков.

Однако, опасается он, эти меры и растущие затраты застройщиков, в конце концов, столкнутся с проблемой стагнации реальных доходов населения.

«Уже сейчас отмечена тенденция, когда граждане чаще решают снять квартиру, а не покупать ее, так как средний платеж по кредиту стал выше стоимости аренды. Так что, вероятнее всего, потенциал роста стоимости жилья еще есть, но в 2021 году падение спроса станет ограничителем увеличения цены на недвижимость», — считает Савченков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минстрое оценили угрозу роста цен на недвижимость в Дальневосточном ФО