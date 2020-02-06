Симферополь, , 19:40 — REGNUM Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорацииКрымаИгорь Вайль заявил, что полным ходом идет изучение возможности реализации крупного проекта, связанного с изменением системы наполнения самого крупного водохранилища на полуострове — Межгорного водохранилища вблизи Симферополя. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 6 февраля.

Напомним, что в Крыму сложилась непростая ситуация с водоснабжением, наиболее сложная ситуация в Симферополе. Дело в том, что после того, как на Украине произошел государственный переворот и Крым вернулся в состав России, новые власти в Киеве перекрыли Северо-Крымский канал — основной источник поставок пресной днепровской воды на полуостров. Крыму пришлось обходится собственными водными мощностями, которые невелики и во многом зависят от осадков.

Осенью 2019 и зимой 2019/20 годов осадков в Крыму было крайне мало. Большинство водохранилищ заполнены разве что на треть. По некоторым оценкам запасов пресной воды в Симферополе хватит на 100 дней.

По словам Вайля, сейчас прорабатывается проект по альтернативным источникам заполнения Межгорного водохранилища, которое обеспечивает Симферополь пресной водой.

«Сейчас приступят к разработке технико-экономического обоснования по наполнению Межгорного водохранилища. Это мегапроект. И если действительно ТЭО (технико-экономическое обоснование — ИА REGNUM) подтвердит целесообразность и наличие этого водного ресурса в реках Альма, Бельбек, Марта, то тогда будет разрабатываться проект, чтобы это буферное водохранилище, которое всегда спасало Симферополь в безводье, мы наполняли, и вообще всякие опасения пропадут по обеспечению Симферополя», — сказал глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорацииКрыма.