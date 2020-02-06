Москва, , 19:32 — REGNUM Замедление инфляции в январе становится ежегодным и у Центробанка не будет другого выхода кроме как снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По данным Росстата, месячная инфляция в РФ в январе осталась на уровне декабря, в 0,4%. Однако если сравнивать показатель в годовом выражении, то инфляция резко замедлилась до 2,4%. В социально-экономическом прогнозе на 2020 год заложен показатель в 3%, однако Центробанк ранее уже подчёркивал, что цель по инфляции в среднесрочной перспективе остаётся прежней — 4%.

«Инфляция ниже целевого годового показателя в январе наблюдается уже не первый год именно в январе. Происходит это из-за минимального роста цен на продукты питания», — отмечает Деев.

По его словам, на замедлении показателя также сказывается снижение цен на сезонные овощи и фрукты.

«На фоне такой инфляции Центробанк РФ будет вынужден снижать ключевую ставку — это уже было в 2017, 2018, 2019 годах, снизит и сейчас», — уверен Деев.