Душанбе, , 19:31 — REGNUM Национальный банк Таджикистана (НБТ) на сегодня продал всем желающим гражданам страны золотые слитки из своих хранилищ общим объёмом в 50 кг, еще столько же в золотых слитках ожидает своих покупателей. Об этом на прошедшей 5 февраля пресс-конференции в Душанбе сообщил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода.

Он отметил, что «согласно распоряжению президента страны мы изготовили золотые слитки общим весом 100 килограммов, которые постепенно продаем».

Таким образом любому таджикистанец может приобрести золотые слитки. Для этого ему необходимо лишь предъявить свой паспорт. Никаких других дополнительных документов не нужно.

Однако существует лимит: один таджикистанец может приобрести лишь 1 кг золота в год.

Напомним, что в свободное обращение аффинированные золотые мерные слитки весом 5, 10, 20, 50, 100 граммов были выпущены Нацбанком страны в июне 2017 года.

Цена продажи и покупки слитков определяется и меняется ежедневно. Она устанавливается в национальной валюте и зависит от веса приобретаемого слитка: чем меньше слиток, тем дороже будет стоить каждый грамм золота.

На 6 февраля Национальный банк страны установил следующие цены: 5-граммовый слиток можно купить за 2615,76 сомони (17 тыс. рублей), 10-граммовый — за 5142,48 сомони (33,5 тыс. руб.), 20-граммовый — за 10 135,37 сомони (66 тыс. руб.), 50-граммовый — за 25 094,54 сомони (163,5 тыс. руб.), 100-граммовый — за 50 020,38 сомони (325,8 тыс. руб.).