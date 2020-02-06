Ижевск, , 19:16 — REGNUM Удмуртия по итогам 2019 года увеличила внешний товарооборот на 26,7% или на 209,998 млн долларов США. Торговый оборот республики в прошлом году составил 994,952 млн долларов США, свидетельствуют данные Приволжского таможенного управления.

Рост товарооборота произошёл за счёт значительного увеличения объёма экспортных поставок. Так, экспорт республики в прошлом году составил 613,224 млн долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 210,668 млн долларов или на 52,3%.

Объем импорта товаров, поставляемых в республику составил 381,728 млн долларов или на 739 тыс. долларов меньше, чем годом ранее — на 0,2%.

В структуре товарооборота экспорт составил 61,6%, импорт — 38,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область в прошлом году сократила показатель товарооборота на 5,2% — до 8,277 млрд долларов США. Экспорт в прошлом году составил 4,846 млрд долларов, сократившись на 11,6% по сравнению с данными за 2018 год. Импорт составил 3,43 млрд долларов, увеличив показатель предыдущего года на 5,4%.

В целом товарооборот регионов Поволжья в 2019 году составил 53,431 млрд долларов США, что ниже показателя предыдущего года на 8,16%.