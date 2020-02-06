Ташкент, , 19:09 — REGNUM Банки Узбекистана по итогам 2019 года выделили 7,977 трлн сумов ($837 млн) на ипотечное кредитование, что на 66,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

За год кредиты на приобретение жилья были выданы 67 261 физическому лицу. Объем ипотечных кредитов, выданных в Ташкенте, составил 960 млрд сумов ($101 млн), в Ташкентской области — 535 млрд сумов ($56 млн), Джизакской области — 304 млрд сумов ($32 млн).

На первичный рынок жилья пришлось более 96% всех ипотечных кредитов. Объем льготных кредитов составил 83,2%.

Отметим, по итогам 2017 года объем ипотечного кредитования составил 2,829 трлн тенге ($297 млн). По итогам двух лет кредитование выросло в 2,8 раза.