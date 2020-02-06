Йошкар-Ола, , 18:52 — REGNUM Внешний торговый оборот Марий Эл по итогам 2019 года составил 443,633 млн долларов США. По сравнению с предыдущим годом товарооборот республики сократился на 21,2% или на 119,376 млн долларов, свидетельствуют данные Приволжского таможенного управления.

Так, объем экспорт республики в прошлом году составил 346,558 млн долларов, по сравнению с показателем предыдущего года республика снизила поставки своей продукции за рубеж на 25,85% или на 120,848 млн долларов.

При этом объем импорта товаров составил 97,075 млн долларов, рост по сравнению с 2018 годом составил 1,473 млн долларов, импорт увеличился на 1,54%.

В структуре торгового оборота экспорт составил 78,1%, импорт — 21,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот регионов Приволжского федерального округа по итогам 2019 года составил 53,431 млрд долларов США или на 8,16% ниже 2018 года. Объем экспорта составил 39,462 млрд, сократившись более чем на 8,9%, импорта — 13,968 млрд долларов или на 5,6% меньше, чем в предыдущем году.