Нью-Йорк, США, , 18:44 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 6 февраля в «зеленой зоне», хотя индекс Dow Jones остался на уровне вчерашнего закрытия.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 0,02% (6,45%), до 29 297,30 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,01 пункта (0,18%), до 3340,70 пункта, индекс Nasdaq вырос на 33,02 пункта (0,35%), до 9541,70 пункта.

Индексы Уолл-стрит растут несколько сессий подряд и постепенно приближаются к рекордным значениям, достигнутым ещё до начала вспышки уханьского коронавируса в Китае.

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