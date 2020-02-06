Архангельск, , 18:43 — REGNUM В Архангельске спустили на воду траулер-процессор «Белое море». Судно выполнено по заказу Архангельского тралового флота (АТФ).

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, судно шириной 17 метров и длиной 86 метров, готовность которого на данный момент составляет порядка 40%, будет оснащен траловым комплексом последнего поколения, а также фабрикой по переработке рыбы, что дает возможность обработки до 160 тонн сырца в сутки.

Установленное оборудование позволит изготавливать филе, рыбий жир, рыбную муку и консервы, не заходя в порт. Ожидается, что траулер будет передан заказчику в 2022 году.

Всего Архангельским траловым флотом на верфях Выборга было заложено четыре судна проекта КМТ01 — «Баренцево море», «Норвежское море», «Белое море» и «Балтийское море». Из них первые три уже спущены на воду: «Баренцево море» — в декабре 2018 года, «Норвежское море» — в мае 2019-го, и вот сегодня — «Белое море».

Строительство всех четырех траулеров осуществляется в рамках государственной программы инвестиционных квот и реализуемого АО «АТФ» инвестиционного проекта «Строительство и приобретение рыболовных судов», который рассчитан на 2018−2021 годы. Общий планируемый объем вложений — более 16,1 миллиарда рублей.

Решением комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области данный проект был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия Архангельской области добыли в 2019 году 140 тысяч тонн рыбы. Большая часть выловленной рыбы — это треска и пикша.