Москва, 6 февраля 2020, 18:42 — REGNUM Критика правительства РФ, которую позволяет себе Счётная палата РФ, может быть использована как инструмент противостояния между разными представителями российского господствующего класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя отчёт Счётной палаты РФ, авторы которого раскритиковали работу федеральных ведомств за низкий уровень контроля и исполнительской дисциплины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счётной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов.