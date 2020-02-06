Москва, , 18:42 — REGNUM Критика правительства РФ, которую позволяет себе Счётная палата РФ, может быть использована как инструмент противостояния между разными представителями российского господствующего класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя отчёт Счётной палаты РФ, авторы которого раскритиковали работу федеральных ведомств за низкий уровень контроля и исполнительской дисциплины.

«Я с любопытством наблюдаю за Счётной палатой, — сказал Комолов. — Ещё со времён Степашина они регулярно выступают со всякими острыми заявлениями, критикуя те или иные направления государственной политики. Всё время возникают новые и новые поводы покритиковать правительство. Что такое Счётная палата? Это структура, привязанная к парламенту. И мне представляется, что она используется как механизм внутриклановой борьбы, когда её публичные заиления могут служить кадровой подковерной борьбе между разными представителями господствующего класса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счётной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов.