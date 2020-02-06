Калуга, , 22:01 — REGNUM В Калуге 6 февраля торжественно отметили 60-летие научно-исследовательского института телемеханических устройств (КНИИТМУ), сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы предприятия.

Разработанные институтом изделия эксплуатируются на объектах Минобороны и МЧС России, Главного управления специальных программ президента РФ, министерств и ведомств, госучреждений, промышленных предприятий и организаций. КНИИТМУ — участник промышленной кооперации по созданию важнейших образцов техники и выполнению государственных целевых программ.

Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств военно-промышленного комплекса был создан в декабре 1959 года как государственный союзный НИИ в составе Госкомитета СССР по радиоэлектронике. В 2009 году институт вошел в состав АО «Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», а в 2014 году — в состав госкорпорации «Ростех». В настоящее время в научно-исследовательском институте ориентируются на разработку и производство средств и систем связи и управления специального и двойного назначения. Гражданская продукция института неоднократно отмечалась дипломами конкурсов «100 лучших товаров России». АО «КНИИТМУ» признавалось лучшим предприятием региона по безопасности труда.

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