Нижний Новгород, , 18:31 — REGNUM В Нижегородской области размер стипендий, которые выплачивают талантливой молодежи, будет увеличен в несколько раз. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин по итогам участия в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое провёл президент России Владимир Путин.

Никитин уточнил, что размер стипендии для школьников будет увеличен более чем в шесть раз, для студентов — в пять раз, для аспирантов — более чем в три раза.

Отметим, речь идёт не о всех стипендиях всем студентам, а только об именных выплатах, которых в регионе более 10. Объем стипендии обычного студента не увеличится.

К примеру, в регионе существуют стипендии имени архитектора А.Е. Харитонова, имени академика И.Н. Блохиной, имени конструктора Р.Е. Алексеева, имени А.М. Горького, имени академика Г.А. Разуваева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Совета Путин заявил, что национальные цели развития и нацпроекты, как инструменты достижения этих целей, «не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения этой работы». По словам главы государства, основная часть этой работы должна быть сосредоточена в регионах, что обеспечит развитие кадрового потенциала и, соответственно, выполнение целей развития.