Ниш, Сербия, , 18:30 — REGNUM Доход от сбора таможенных пошлин Таможенной администрации Сербии в 2019 году составил 653 млрд. динаров или 5,5 млрд. евро, что составляет 51 процент от доли в государственном бюджете.

Об этом 6 февраля заявил в Нише глава таможенного управления Милош Томич. Он сообщил на пресс-конференции, на которой были представлены результаты работы таможенной службы, что в 2019 году был рекордно высокий уровень доходов, полученных Таможенной администрацией, и впервые 50-процентная доля в государственном бюджете была превышена.

«Для нас очень важно, чтобы 51 процент зарплат преподавателей, солдат, медсестер был от доходов от таможенной службы», — сказал Томич, сообщает издание Politika&

По его словам, выручка таможенной администрации в 2019 году выше, чем выручка, сформированная в 2013 году, на 2,5 млрд евро или 83,4 процента.

По его словам, с 2013 по 2019 год таможенная служба добилась выдающихся результатов в борьбе с контрабандой, преступностью и коррупцией.