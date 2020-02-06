Москва, , 18:23 — REGNUM Россельхознадзор запретил к ввозу на территорию России партии польских яблок из Белоруссии. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Калужской области в рамках межведомственного взаимодействия установлен факт перевозки автотранспортным средством на 19-м километре автодороги Р-132 партии яблок свежих из Республики Беларусь польского происхождения (21,43 тонны) без фитосанитарных документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с указом президента России от 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах…» запрещённая к ввозу продукция была изъята из оборота и 5 февраля уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в Кировском районе Калужской области.

Напомним, после введения Москвой продовольственного эмбарго в отношении стран, применивших санкции против России, белорусской стороной регулярно осуществляются попытки реэкспорта запрещённой продукции на российский рынок. С использованием условий Таможенного союза в Россию ввозятся польские яблоки, бельгийские груши, атлантические креветки, норвежская рыба и прочая подсанкционная продукция.