Москва, , 18:21 — REGNUM Вся экономическая система РФ выстроена под то, чтобы максимизировать доходы господствующего класса, и замена одного премьер-министра другим общего положения дел не изменит, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«У российского экономиста Руслана Дзарасова есть теория инсайдерской ренты, которая гласит, что понятие «рента» распространяется не только на земельные отношения. Ренту получает всякий, кто обладает редким ресурсом, в том числе доступом к редкой и ценной информации. Например, крупные инсайдеры, топ-менеджеры корпораций, крупные акционеры, чиновники, силовики и прочие, — объяснил Комолов. — Таким образом, и всю свою работу они нацеливают не на стратегическое развитие отраслей, а на максимизацию ренты. Фактически формируется общая модель поведения, свойственная российской бюрократии, основанная на максимизации инсайдерской ренты. Реализации своего особого права (вроде права подписи). С приходом нового главы правительства такая система не сможет измениться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Жуковского, правительство РФ завело экономику страны в затяжной системный кризис.

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