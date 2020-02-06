Москва, , 18:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Павла Ливадного от должности статс-секретаря Росфинмониторинга. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Павла Ливадного от должности статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в тексте указа.

Причины отставки в документе не уточняются. Ливадный занимал должность статс-секретаря федеральной службы с 2013 года. До этого многие годы руководил юридическим управлением Росфинмониторинга.

Напомним, в полномочия Росфинмониторинга входит принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и противодействию финансированию терроризма.