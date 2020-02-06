Нижний Новгород, , 18:01 — REGNUM Внешний торговый оборот Нижегородской области по итогам 2019 года составил 8,277 млрд долларов США. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 5,2%, свидетельствуют данные Приволжского таможенного управления.

Так, объем экспорта в прошлом году составил 4,846 млрд долларов, сократившись на 11,6% по сравнению с данными за 2018 год. Импорт составил 3,43 млрд долларов, увеличив показатель предыдущего года на 5,4%.

В структуре торгового оборота доля экспортных поставок составляет 58,5%, импорт — 41,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот регионов Приволжского федерального округа по итогам 2019 года составил 53,431 млрд долларов США. Объем экспорта составил 39,462 млрд, импорта — 13,968 млрд долларов.