Москва, , 18:01 — REGNUM Национальные проекты рассчитаны не столько на оживление российской экономики, сколько на внутреннего потребителя, которого пытаются убедить в том, будто у властей РФ есть стратегические планы и понимание долгосрочного развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы аудиторов Счётной палаты, которые выяснили, что в планы деятельности федеральных органов власти включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают, а из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%.

«Что такое эти стратегические проекты? Громкие идеи, но переиздание старых песен. Те же планы, которые выдвигались раньше. Просто по мере того, как граница, отведённая на выполнение этих планов, подходит, а цели оказываются недостижимыми, их переформулируют и ставят на ещё более отдалённый срок, — сказал Комолов. — Отсюда мне представляется, что сама идея национальных проектов — это расчёт на внутреннего потребителя, у которого хотят вызвать уважение к правительству, которое якобы ставит стратегические планы и располагает видением долгосрочного развития РФ».

Как подчеркнул Комолов, властями РФ было уже поставлено немало великих целей, и ни одна из них по сути так и не была достигнута. Такая же судьба, по мнению экономиста, ждёт и национальные проекты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счётной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов.