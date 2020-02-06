Москва, , 17:55 — REGNUM Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз в Россию из Зимбабве свиней и продукции из свинины в связи с выявлением очагов африканской чумы свиней в этой стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, ограничения введены с 5 февраля 2020 года на основании данных Международного эпизоотического бюро и распространяются на поставки продукции со всей территории Зимбабве.

Исключение предусмотрено лишь для готовой продукции из свинины, прошедшей обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, добавили в Россельхознадзоре.