Москва, , 17:49 — REGNUM Вероятность заметного роста цен на недвижимость России достаточно высока, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля, комментируя новость о том, что в России в ближайшие два года цены на недвижимость вырастут на 25%.

«Нельзя исключать, что в течение года как минимум в крупных городах недвижимость подорожает на 10−15%. Предложение вторичного жилья в начале года сократилось, а себестоимость строительства выросла, теперь строить приходится не на средства дольщиков, а за счет банковских кредитов с довольно высокими ставками — 11−14%, так как стройку финансисты считают относительно рискованным видом бизнеса. Кроме того, сама стройка теперь идет фактически под контролем банков, что делает ее более прозрачной, а значит, и более дорогой, так как число зарплат в конвертах и доля теневой составляющей уменьшается», — отметил Суверов.

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По его мнению, рост цен мог бы быть и больше, но мешает низкий платежеспособный спрос населения, кроме того некоторые крупные застройщики могут пожертвовать маржой и не полностью переносить рост себестоимости на клиентов. Но будут ли они это делать, большой вопрос.

«Кроме того, проблема низких доходов и сбережений граждан частично нивелируется более дешевой ипотекой и ростом ипотечных сделок — иметь пусть и скромное, но свое жилье хочет практически каждый», — добавил Сергей Суверов.

Напомним, о предстоящем повышении цен на недвижимость на 25% заявили «Известиям» в Совете Федерации. Сенаторы объясняют подорожание высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.