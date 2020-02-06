Москва, , 17:39 — REGNUM Выводы Счётной палаты РФ о неэффективной системе стратегического планирования соответствуют действительности, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я с позицией Счётной палаты согласен. У нас управление неэффективно. И именно потому, что собственность раздроблена, — сказал Комолов. — Правда, в некоторых странах государства применяют механизмы индикативного планирования. Государства пытаются вмешиваться в рыночную систему. Например, во Франции совсем недавно был принят закон, запрещающий предприятиям утилизировать пригодные для потребления продукты питания. Но тут возникает вопрос — государство подрывает саму суть рынка. Его стихийность и анархию. Рынок перестает быть рынком. Чем дальше государство пытается регулировать экономику в пользу общественных интересов, тем сильнее оно подрывает фундамент капитализма».

Что касается российских реалий, то, как полагает экономист, разговоры правительственных чиновников о планировании выглядят как попытка вызвать доверие у определённой части российского общества после пенсионной реформы. Иными словами, по мнению Комолова, власть рассчитывает расположить к себе тех, у кого слово «планирование» ассоциируется с Советским Союзом, советской экономикой, стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты Счётной палаты выяснили, что ни один из утверждённых планов работы российских ведомств не соответствует установленным нормам.

Читайте ранее в этом сюжете: Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ

Читайте развитие сюжета: Рыночек порешал: в РФ оказалось невозможно стратегическое планирование