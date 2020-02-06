Москва, 6 февраля 2020, 17:39 — REGNUM Выводы Счётной палаты РФ о неэффективной системе стратегического планирования соответствуют действительности, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Что касается российских реалий, то, как полагает экономист, разговоры правительственных чиновников о планировании выглядят как попытка вызвать доверие у определённой части российского общества после пенсионной реформы. Иными словами, по мнению Комолова, власть рассчитывает расположить к себе тех, у кого слово «планирование» ассоциируется с Советским Союзом, советской экономикой, стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты Счётной палаты выяснили, что ни один из утверждённых планов работы российских ведомств не соответствует установленным нормам.
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