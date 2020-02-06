Нижний Новгород, , 17:33 — REGNUM Нижегородский областной суд признал законным решение Ленинского районного суда Нижнего Новгорода, который обязал ОАО «РЖД» произвести капитальный ремонт шести участков железной дороги на территории Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, пропущенный срок капитального ремонта путей был установлен в ходе проверки в подразделениях Горьковской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД». В суд обратился нижегородский транспортный прокурор Алексей Ворошилов.

Представление об устранении нарушений было внесено в 2019 году, однако ремонт путей тек и не был проведён.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Пермская транспортная прокуратора через суд потребовала от РЖД 80 тыс. рублей, оценив в такую сумму сбитого на железнодорожных путях лося. Животное было сбито в январе на участке пути Селянка — Калино пригородным поездом.