Москва, , 17:21 — REGNUM Рассуждения властей РФ о стратегическом планировании не имеют под собой никаких реальных оснований, так как все прибыльные отрасли экономики находятся в частных руках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы Счётной палаты РФ, которая объявила о разбалансированной системе российского стратегического планирования.

«Российское государство ещё в 2014 году приняло закон о стратегическом планировании, — сказал Комолов. — Принять-то его приняли, но сделали это в условиях, когда доля активов, которые находятся в собственности Российской Федерации, едва превышает 20%. Возникает вопрос, а вы что собираетесь планировать и чем надеетесь распоряжаться? Каким заводам поставите цели? Какие механизмы взаимосвязи между предприятиями установите? Все предприятия кругом частные! И доля государства максимальна где? В системе ЖКХ, образования и здравоохранения. Весь социальный сектор, который не нужен бизнесу, это государственное. А всё прибыльное находится в частных руках».

Более того, как подчеркнул Комолов, доля государства в корпорациях далеко не всегда значительна.

Напомним, как сообщалось ранее, аудиторы Счётной палаты изучили стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) и выяснили, что ни один из них не соответствует установленным требованиям.

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