Москва, 6 февраля 2020, 17:21 — REGNUM Рассуждения властей РФ о стратегическом планировании не имеют под собой никаких реальных оснований, так как все прибыльные отрасли экономики находятся в частных руках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы Счётной палаты РФ, которая объявила о разбалансированной системе российского стратегического планирования.
Более того, как подчеркнул Комолов, доля государства в корпорациях далеко не всегда значительна.
Напомним, как сообщалось ранее, аудиторы Счётной палаты изучили стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) и выяснили, что ни один из них не соответствует установленным требованиям.
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