Москва, , 17:15 — REGNUM Правительство России намерено подлить на два года срок использования кредита, выданного Кубе на модернизацию металлургического завода. Соответствующий документ опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение о предоставлении Кубе кредита в размере $100 млн на модернизацию завода «Антильяна де Асеро имени Хосе Марти» было заключено 22 октября 2015 года. Срок использования кредита истекал в 2019 году, однако теперь его предполагается продлить до 2021 года.

Согласно документу, выплаты по кредиту за 2020−2021 годы кубинская сторона будет осуществлять в течение восьми лет равными платежами один раз в полгода.

Как отмечается, решение об этом принято в целях «дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя странами».

Министерствам финансов и иностранных дел поручено совместно с другими заинтересованными ведомствами провести переговоры по вопросу продления кредита с кубинской стороной и подписать соответствующее соглашение от имени правительства России.