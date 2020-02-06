Москва, 6 февраля 2020, 17:13 — REGNUM Власти РФ рассуждают о стратегическом планировании, забыв про капиталистическую модель российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы Счётной палаты РФ, аудиторы которой выяснили, что система стратегического планирования в РФ разбалансирована.
Напомним, как сообщалось ранее, Счётная палата РФ опубликовала отчёт, в котором посетовала на низкое качество управленческого аппарата федеральных ведомств, который зачастую неспособен организовать своевременное и качественное планирование.