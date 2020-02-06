Москва, , 17:13 — REGNUM Власти РФ рассуждают о стратегическом планировании, забыв про капиталистическую модель российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы Счётной палаты РФ, аудиторы которой выяснили, что система стратегического планирования в РФ разбалансирована.

«Надо разобраться в понятиях. Такое громкое словосочетание «стратегическое планирование»! Но оно не очень укладывается в модель российского капитализма, — сказал Комолов. — Мы живём в условиях рыночной, капиталистической экономики. А она основана на принципах частной собственности. У каждого материального объекта, у каждого элемента капитала есть свой частный собственник, и он своей собственностью распоряжается так, как пожелает. И запланировать его поведение в рамках рыночной экономики невозможно. Это свойство рынка. В этой ситуации планирование как таковое невозможно».

Напомним, как сообщалось ранее, Счётная палата РФ опубликовала отчёт, в котором посетовала на низкое качество управленческого аппарата федеральных ведомств, который зачастую неспособен организовать своевременное и качественное планирование.