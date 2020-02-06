Москва, , 16:56 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 27 января по 3 февраля выросла на семь копеек и составила 44,87 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подорожало на пять копеек — до 48,15 рубля за литр.

По состоянию на 3 февраля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,45 рубля, марки АИ-95 — 45,89 рубля, марки АИ-98 — 51,96 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 27 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Южно-Сахалинске, Элисте, Улан-Удэ и Абакане — на 0,4%.

Снижение цен отмечено в девяти центрах субъектов Федерации, наиболее существенное в Тюмени — на 0,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге, по данным Росстата, цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

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