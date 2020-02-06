Москва, , 16:49 — REGNUM Потребительские цены в России в январе 2020 года выросли в среднем на 0,4%, а по сравнению с январём 2019 года — на 2,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, в январе продовольственные товары подорожали на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,2%, услуги — на 0,2%.

Среди продуктов питания наиболее заметно выросли цены на плодоовощную продукцию — на 5,7%. Молоко и молочная продукция подорожали на 0,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,3%.

В то же время куриные яйца подешевели на 2,8%, сахар — на 1,3%, мясо и птица — на 0,5%.

Согласно данным Росстата, в минувшем месяце в 34 российских регионах прирост потребительских цен составил 0,5% и более. Наибольший рост показателя зафиксирован в Коми (1,9%) и Бурятии (0,9%).

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.