Приштина, , 17:39 — REGNUM 6 февраля бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай обратился к своему преемнику Альбину Курти с открытым письмом, в котором призвал сохранить пошлину 100% на сербские товары до момента признания Сербией независимости края.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст письма:"Альбин, мы оба прошли непростые пути. Мы боремся и продолжаем политическую борьбу. Мы добились того, чтобы Косово стало таким, какое оно есть, не с помощью постоянных уловок и ухищрений, но проявляя жертвенность и целеустремленность. В противостоянии Сербии мы должны держаться вместе до взаимного признания, а не вводить «режим взаимности» без признания».

Напомним, годовой товарооборот между Сербией и Косово составляет 400 миллионов евро.

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