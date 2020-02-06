Воронеж, , 16:48 — REGNUM Обход села Лосево и Павловска в Воронежской области в настоящее время готов на 98%, сдать в эксплуатацию участок трассы М-4 «Дон» планируют в апреле 2020 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на встрече с губернатором Александром Гусевым 6 февраля заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Из 76 километров не сделано только 76 метров, где нужно переустроить газопровод. Все остальное выполнено — освещение, барьерка, даже разметка. Поэтому в течение недели нам нужно принять важное решение для того, чтобы газопровод переключить, и в конце апреля мы поедем. Участок будет платный, существует альтернатива, где можно проезжать на бесплатной основе. После открытия движения по четырём полосам (две полосы в каждую сторону) платного участка скорость движения будет 110км/ч», — сообщил Петушенко.

По его словам, также не исключено, что скоростной режим на данном участке составит 130 км/ч, — решение не принято, но вопрос этот в «Автодоре» обсуждается.

«Ни одного светофора, ни одного перекрестка, ни одного левого поворота, две полосы в каждую сторону, везде отбойники. Трасса великолепная», — добавил Петушенко.

Район села Лосево входит в число наиболее проблемных участков на трассе «Дон» в границах Воронежской области — особенно тяжёлая ситуация заторами складывается в летний период. Строительство автообхода стартовало в августе 2017 года. Как ожидается, в первые пять лет эксплуатации в сутки участок дороги сможет принимать до 12 тыс. автомобилей. Стоимость реализации проекта по данным на август 2017 года оценивалась в 60 млрд рублей.

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