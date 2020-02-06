Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Петербургская компания «Метрострой» не сумела отсудить право на реконструкцию депо «Дачное» Петербургского метрополитена. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

«Метрострой» подавал иск к Федеральной антимонопольной службе, но его оставили без удовлетворения.

«Заявление ОАО «Метрострой» о признании недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы от 23.07.2019 г. по делу No 223ФЗ-788/19 оставить без удовлетворения. Возвратить ОАО «Метрострой» из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 3000 руб. 00 коп», — говорится в документе. Решение можно обжаловать в Девятый арбитражный апелляционный суд до 4 марта.

«Метрострой» претендовал на реконструкцию депо «Дачное» в Петербурге за 4,4 млрд рублей, но напутал с документами, так что до конкурса его не допустили.

Тендер выиграла компания «Фортесс», тем не менее, ГУП «Петербургский метрополитен» контракт с ней не заключил, а «Метрострой» пожаловался на свой недопуск в ФАС. Антимонопольщики же встали на сторону компании «Фортесс», которая также требовала принудить городскую подземку заключить контракт.