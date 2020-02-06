Кабул, , 16:41 — REGNUM Крупную госкорпорацию создают власти Афганистана, сообщает 6 февраля «Афганистан.ру».

Соответствующий указ подписал 5 февраля афганский президент Мохаммад Ашраф Гани. Решением властей в «Корпорацию национального развития» объединяются восемь госпредприятий.

Четыре из них — строительные, два — сельскохозяйственные, одно связано с пищевой промышленностью и ещё одно занимается производством цемента.

Корпорация создаётся для создания нового качества работы вошедших в неё предприятий. Она будет функционировать на средства специально созданного инвестиционного фонда.

Отмечается, что бизнес неоднозначно воспринял тенденцию к укрупнению, предприниматели боятся монополизации экономики.