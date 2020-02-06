Рига, , 16:24 — REGNUM Латвийский государственный авиаперевозчик airBaltic продал четыре самолета Boeing 737 Classic эстонской компании, контролируемой китайской Hangxin Aviation. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, все самолёты в данный момент уже переданы эстонской компании и сделка завершена. Решение airBaltic убрать Boeing 737 Classic из реестра своего воздушного флота связана со стратегией полностью перейти на Airbus A220.

Это, считают в компании, связано с решением задач по экономии топлива, а также с желанием соответствовать нормам выброса углекислого газа в атмосферу.

До этой сделки флот латвийской компании насчитывал 36 воздушных судов.