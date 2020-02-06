Москва, , 16:21 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 31 января составил $562,3 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, или на 0,4%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В сообщение регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки».

Напомним, согласно данным ЦБ, за 2019 год международные резервы России выросли на на $85,9 млрд.

По состоянию на 1 января 2020 года в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,30 млрд, специальные права заимствования — $6,72 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,97 млрд, монетарное золото — $110,38 млрд.