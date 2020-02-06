Ульяновск, , 16:21 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов направил обращение в УФАС в связи с ростом цен на медицинские маски. По его мнению, «цены взвинчены в несколько раз». Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграмме».

Глава региона констатировал, что «эпидсезон в самом разгаре».

«К сожалению, недобросовестные аптечные сети начали наживаться на этом и создавать неудобства людям. Ко мне поступило много жалоб в соцсетях по поводу необоснованного роста цен на медицинские маски. В аптеках искусственно создаётся ажиотаж, цены взвинчены в несколько раз. Зачем? Мне непонятна эта позиция», — отметил Сергей Морозов.

Он также сообщил, что направил в региональное УФАС обращение «с просьбой провести проверку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антимонопольная служба области заявила о проверке цен на медицинские маски, отметив при этом, что «в ряде аптек Ульяновска медицинские маски по состоянию на 6 февраля 2020 года продаются в неограниченном количестве по цене 6 — 9 руб/шт.».

Отметим, вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что в некоторых аптеках цены на маски выросли до 70−100 рублей, хотя до нового года одна маска стоила 1,5 рубля. Глава государства предложил закрывать аптеки, где происходит такой сильный рост цен.

Напомним, в Ульяновской области за неделю, с 27 января по 2 февраля, заболели ОРВИ и гриппом 12 127 человек, эпидемический порог превышен на 58,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: В ульяновское УФАС жалуются на стоимость медицинских масок