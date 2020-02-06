Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM В Ростовской области в 2019 году введено в эксплуатацию семь газовых заправок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«К 2024 году количество метановых заправок на Дону будет увеличено до 49. Это наша приоритетная задача. А в перспективе сеть АГНКС будет обеспечивать метаном все основные транспортные потоки», — отметил заместитель губернатора Ростовской области — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

Примечательно, что в донском правительстве насчитали 21 работающую в настоящее время на Дону газовую заправку. При этом в декабре 2019 года работало 11 заправочных комплексов. Если прибавить к этому количеству семь введённых в эксплуатацию за минувший год объектов, получается, что в настоящее время в регионе действует 18 заправочных станций.

ИА REGNUM отмечает, что в марте 2019 года на официальном сайте донского правительства сообщалось следующее:

«Для переоборудования и обслуживания транспорта, работающего на природном газе, на Дону к концу [2019] года будет создано 10 сервисных центров и более 30 газовых заправочных комплексов».

Ранее региональные власти также заявляли об увеличении газовых заправок к 2030 году до 62 объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область увеличит число газовых заправок до 62 объектов